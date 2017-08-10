Новий наставник жіночої баскетбольної збірної України оголосив склад гравців
11:26, 10 серпня 2017Баскетбол
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Кирило Большаков на свій перший тренувальний збір викликав 13 виконавиць.
Збірна України вперше збереться під керівництвом Кирила Большакова / fbu.ua
Новий головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Кирило Большаков оголосив склад на свій перший тренувальний збір з командою.
Для підготовки до відбору на чемпіонат Європи в розташування національної команди України приїдуть 13 баскетболісток, повідомляє Xsport.
Склад збірної України - Юлія Мусієнко, Христина Карп, Віта Горобець, Ганна Ольховик, Ольга Дубровіна, Аліна Ягупова, Людмила Науменко, Таїсія Удоденко, Дарина Завидна, Катерина Римаренко, Олена Самбурська, Ольга Краєвська, Міріам Уро Ніле.
Кваліфікаційний турнір на чемпіонат Європи-2019 для збірної України стартує 11 листопада цього року.
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