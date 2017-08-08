Збірна України обіграла команду Румунії в товариському матчі напередодні Євробаскету

В Патрах (Греція) завершився матч за 3-є місце підготовчого турніру баскетбольних національних команд до Євробаскету-2017, де збірна України розтрощила команду Румунії - 91:57, повідомляє Федерація баскетболу країни.

На стартову влучну атаку румунів українці відповіли точними триочковими Мішули та Пустозвонова. Наступні результативні атаки Пустозвонова та Кольченка дозволили нашим хлопцям захопити необхідну перевагу в дебюті зустрічі. Однак суперник швидко відігрався. Триочковий Отверченка додав українцям нового імпульсу. Стартову чверть збірна України в підсумку виграла в 4 очки.

Другу 10-хвилинку українці розпочали з ривка 9:0. Піймавши гру наші баскетболісти стали впевнено збільшувати перевагу. Українці стали частіше вибігати в швидкі відриви, за очками з яких значно перевершили румунів у першій половині – 10:2. Також наші хлопці майже вдвічі перевершили за реалізацією – 59% проти 30%. Особливо позначилася перевага за триочковими – 7 з 8 у нас проти 3 з 13 у румунів. То ж на перерву ми мали 22 очки переваги.

По перерві хід гри не змінився. Українці продовжували диктувати свої умови. Перші очки в другій половині румуни набрали після 6 наших. Як підсумок, загальна різниця в матчі зросла ще на 6 очок перед останньою чвертю.

Маючи солідну перевагу, українці і в заключній 10-хвилинці відпрацьовували на майданчику з максимальною віддачею. То ж загальна перевага в 34 очки стала логічним підсумком поєдинку.

Кравцов та Липовий проти румунів не грали, оскільки тренерський штаб вирішив не наражати їх на ризик після мікро-пошкоджень.

У підсумку збірна України посіла 3-є місце на турнірі в Патрах. У першому матчі - півфіналі - наші хлопці програли британцям – 64:86.

Україна – Румунія – 91:57 (24:20, 25:7, 20:14, 22:16)

Україна: Пустозвонов – 15 очок, 3 підбирання; Мішула – 14 очок, 4 підбирання.

Румунія: Мандаке – 14 очок, 3 підбирання.