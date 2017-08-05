Большаков очолив жіночу збірну України з баскетболу

Президент Федерації баскетболу Михайло Бродський відповідним розпорядженням призначив тимчасово виконуючим обов’язки головного тренера збірної України Кирила Большакова до офіційного затвердження його кандидатури на наступному засіданні Президії ФБУ, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Відомий спеціаліст у своїй кар’єрі тренував як чоловічі, так і з жіночі команди. Так, Большаков успішно працював з жіночим "Дніпром", з яким у 2007-му ставав чемпіоном України. Не менш успішно тренер працював у "Ферро-ЗНТУ" (2008-2015). З ним новоспечений тренер збірної України двічі вигравав Кубок Суперліги (2010 та 2013) та тричі бронзу Суперліги (2011, 2013, 2015). Останній сезон Большаков провів у структурі італійського "Канту".

Очікується, що вже наступного тижня Кирило Большаков скличе перший тренувальний збір національної команди України, яка розпочне підготовку до кваліфікації на чемпіонат Європи-2019.

Як повідомляв УНІАН, днями Володимир Холопов подав у відставку з поста головного тренера жіночої збірної України. З національною командою спеціаліст розпочав працювати з вересня 2015-го. За майже два роки роботи Холопов допоміг команді успішно кваліфікуватися на чемпіонат Європи-2017. При цьому українки виграли усі шість матчів кваліфікаційного етапу. Однак на чемпіонаті Європи, який нещодавно завершився у Чехії, українки не зуміли пробитись в 1/4 вирішальну стадію змагань, програвши матч за вихід у чвертьфінал збірній Словаччини.

У ФБУ прийняли цю відставку.