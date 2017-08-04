Капітан збірної України пропустить Євробаскет через травму

Капітан збірної України – Кирило Фесенко – не зможе зіграти на Євробаскеті 2017, який для збірної України стартує 31-го серпня, повідомляє Федерація баскетболу України.

Це стало відомо після детального обстеження лівого коліна центрового. Фесенко не зумів повноцінно взяти участь у товариському турнірі в Італії через дискомфорт у лівому коліні. Детальне обстеження показало ушкодження хряща колінного суглобу. Після консультації з лікарями Фесенко прийняв рішення зробити операцію, яка назначена на найближчий вівторок.

Читайте такожДжеттер не допоможе збірній України на Євробаскеті через сімейні проблемиЗа прогнозами лікарів, відновлення після подібного ушкодження та операції займе, як мінімум, місяць. Таким чином, Фесенко не зможе допомогти нашій збірній на чемпіонаті Європи.

Лікар національної чоловічої збірної України Сергій Калінкін зазначає: "Після збору у Словенії Кирило відчув дискомфорт у лівому коліні. Ми розуміли, що це те коліно, де у Фесенка була проблема у минулому сезоні. Виступаючи в Італії, він заліковував розтягнення бокових зв'язок. Як виявилося, була іще одна проблема, судячи з усього, був потужний удар, який призвів не лише до розтягнення, а й до ушкодження хряща колінного суглобу. Після консультацій з провідним спеціалістом – Михайлом Риганом – Кирило прийшов до рішення зробити операцію. У найближчий вівторок йому назначена атроскопія. Сподіваємося на якнайшвидше одужання. Але навіть за найоптимістичними прогнозами, наш капітан не зможе відновитися до старту чемпіонату Європи".

Як повідомляв УНІАН, Євробаскет-2017 відбудеться з 31 серпня по 17 вересня.