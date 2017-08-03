Баскетбольні "Дніпро" та "Хімік" дізналися, проти кого стартують у єврокубках

Українські клуби "Дніпро" та "Хімік" дізналися своїх суперників у кваліфікаційному етапі Кубка ФІБА Європа.

За результатами жеребкування, "Дніпро" у першому кваліфікаційному раунді зіграє з турецьким "Бююкчекмече". Перший матч відбудеться 20 вересня в Стамбулі, а матч-відповідь - 27 вересня в Дніпрі, повідомляє сайт FIBA.

Переможець пари "Дніпро" - "Бююкчекмече" у другому кваліфікаційному раунді зіграє з естонським "Тарту". Перший матч "Дніпро" у разі подолання першого кваліфікаційного раунду зіграє вдома 4 жовтня, а матч — відповідь- 11 жовтня в Естонії.

Що стосується "Хіміка", то клуб з Южного почне боротьбу з другого раунду кваліфікації. Суперником українського клубу стане переможець дуелі між німецьким "Вюрцбургом" і турецьким "Істамбулом". Перший матч "Хімік" зіграє 4 жовтня на виїзді, а матч-відповідь - 11 жовтня вдома, у Южному.