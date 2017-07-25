Українець Михайлюк став найкращим бомбардиром юнацького Євробаскету

Форвард збірної України Святослав Михайлюк став найкращим бомбардиром чемпіонату Європи серед молодіжних команд U-20. Це досягнення вперше в історії підкорилося українському гравцю, повідомляє Федерація баскетболу України.

У 7 матчах на турнірі українець набрав 143 очки – найбільше серед усіх учасників. 120 очок набрав литовець Мартинас Еходас. По 119 очок у литовця Лауринаса Бірютіса та турка Омера Юртсевена.

Також Михайлюк став найкращим на чемпіонаті Європи за середньою результативністю – 20,4 очка за матч. Чорногорець Мілош Попович набирав по 18,4 очка за поєдинок, а литовець Мартинас Еходас – 17,1.

Збірна України фінішувала на чемпіонаті Європи 10-ю серед 16-ти учасників. Команда Максима Міхельсона зберегла за собою місце в Дивізіоні A.