Зірка НБА Газоль підписав контракт з "Сан-Антоніо" на 48 мільйонів доларів

Клуб Національної баскетбольної асоціації "Сан-Антоніо" уклав новий контракт з центровим Пау Газолем, повідомляється на офіційному сайті "Сперс".

За даними ЗМІ, угода з 37-річним іспанцем розрахована на 3 роки, за які бігмен заробить 48 мільйонів доларів. Третій рік частково гарантований.

Пау Газоль за кар'єру провів в Лізі 16 сезонів, виступаючи також у складі "Мемфіса", "Чикаго" і "Лейкерс". Разом з останніми бігмен двічі ставав чемпіоном НБА.

У минулому регулярному чемпіонаті Газоль провів за "шпор" 64 матчі. Його середні показники склали 12,4 очка, 7,8 підбирання, 2,3 передачі і 1,09 блок-шота за 25,4 хвилини на майданчику.