Збірна України вирушила на збори до Словенії напередодні Єробаскету

Національна збірна України з баскетболу вирушила на перший закордонний збір до Словенії, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Тренерський склад і 15 гравців уже сьогодні прилетять до Любляни, там на команду чекає тиждень інтенсивних тренувань, після чого збірна переїде до італійського Тренто де виступить у товариському турнірі за участі збірних Нідерландів, Бєларусі та Італії, а потім повернеться до Києва.

З гравців, які були на перших зборах у Пущі-Водиці в Україні залишився тільки Максим Сандул, його до складу національної команди було викликано дещо пізніше і він не встиг оформити усі документи, втім тренерський склад і надалі розраховує на нього у процесі підготовки до ЄвроБаскета-2017.

До 31 серпня, дня старту збірної України на чемпіонаті Європи, головний тренер команди Євген Мурзін має визначитися з остаточним списком збірної, до якого увійдуть 12 виконавців. Переконатися у правильності вибору йому допоможуть контрольні матчі і підготовчі турніри в Італії, Греції, Хорватії, Туреччині.

План підготовки чоловічої збірної України:

28 – 30 липня, міжнародний турнір національних збірних в Італії (суперники – Голандія, Італія, Білорусь),

5 – 7 серпня, міжнародний турнір національних збірних у Греції (суперники – Велика Британія, Греція, Румунія),

12 – 13 серпня, контрольні матчі у Хорватії ( 12 серпня, Словенія – Україна, 13 серпня, Хорватія – Україна),

24 – 25 серпня, контрольні матчі у Туреччині (24 серпня, Туреччина – Україна, 25 серпня, Чорногорія – Україна),

31 серпня, старт на Чемпіонаті Європи (м. Тель-Авів, Ізраїль, матч команд групи "В" Німеччина – Україна).