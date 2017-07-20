Леню не вистачило одного матчу у стартовому складі "Фінікса", щоб заробляти на 2,2 мільйона доларів більше

Українському центровому Олексію Леню не вистачило одного матчу у стартовому складі «Фінікс Санс» для того, щоб збільшити свою кваліфікаційну пропозицію на 2,2 млн. доларів, повідомляє Трибуна.

У минулому сезоні 24-річний баскетболіст зіграв у стартовому складі 34 матчі і «Фінікс» тепер дає йому 4,2 млн доларів. Якби Лень зіграв 35-й матч, то його кваліфікаційна пропозиція піднялася б до 6,4 млн доларів на рік.

Читайте також"Фінікс" українця Леня програв "Сакраменто" в черговому матчі регулярного чемпіонатуЗараз Лень має статус обмежено вільного агента. «Фінікс» має право повторити пропозицію від будь-якого клубу, щоб залишити гравця у себе. Якщо інших варіантів не буде, українцю доведеться прийняти кваліфікаційну пропозицію «Санз».

Українець, вибраний під п'ятим номером драфта-2013 в середньому набирав 8 очок, робив 6,6 підбирань і 1,3 блок-шота за 20,2 хвилин ігрового часу в минулому сезоні.