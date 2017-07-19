Молодіжна збірна України з баскетболу втратила шанси на медалі чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України зазнала розгромної поразки від сербських однолітків у 1/8 фіналу чемпіонату Європи (U-20) з баскетболу, який проходить на острові Крит у Греції, повідомляє офіційний сайт турніру.

Вже в першій чверті проявилася разюча перевага сербів практично у всіх компонентах гри. У другому і третьому відрізках матчу суперник збільшив відрив ще більше, і лише в заключній чверті спостерігався відносний баланс сил.

Найрезультативнішим у нашій команді був Михайлюк (18 очок + 9 підбирань + 8 втрат).

Сербія (U-20) — Україна (U-20) - 98:63 (24:11, 27:17, 25:14, 22:21)

Збірна України втратила шанси поборотися за медалі і завтра зіграє в першому матчі турніру за 9-16 місця проти команди Чехії. Перемога в цій грі допоможе українцям уникнути вильоту у Дивізіон В. Поразка змусить грати кожен наступний матч як останній.