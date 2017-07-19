Мурзін за півтора місяці до Євробаскету: Атмосферою в збірній і станом баскетболістів я задоволений

Чоловіча збірна України з баскетболу провела перше відкрите тренування під час підготовки до головного старту року - Євробаскету-2017, повідомляє Федерація баскетболу України.

У тренуванні брали участь усі баскетболісти, які потрапили до розширеного складу збірної. Єдиним гравцем команди, який участі у тренуванні не брав, був захисник Олександр Рябчук. Він наразі відновлюється після пошкодження і приєднається до команди пізніше.

Щодо гравців, які ще можуть приєднатись до команди, то Євген Мурзін зазначив, що остаточно крапкау у питанні щодо Пуха Джетера, який досі на прибув до табору команди, буде поставлено 1 серпня.

Своїми першими враженнями від старту підготовки поділився головний тренер команди Євген Мурзін:

Читайте такожОприлюднено розширений список чоловічої збірної України на Євробаскет-2017- Гравці приїхали в різному стані. Хтось готовий на 70%, хтось не готовий. Працюємо в щадному режимі. Приїхали всі, кого викликали. Атмосферою в колективі і станом баскетболістів я задоволений. Вони набагато професійніше підійшли до виклику в збірну цього року, ніж минулого. Немає зайвої ваги, набрали м'язову масу. Хоча це стосується не всіх. Але в цілому ситуація краща.

План підготовки чоловічої збірної України:

28 – 30 липня, міжнародний турнір національних збірних в Італії (суперники – Голандія, Італія, Білорусь),

5 – 7 серпня, міжнародний турнір національних збірних у Греції (суперники – Велика Британія, Греція, Румунія),

12 – 13 серпня, контрольні матчі у Хорватії ( 12 серпня, Словенія – Україна, 13 серпня, Хорватія – Україна),

24 – 25 серпня, контрольні матчі у Туреччині (24 серпня, Туреччина – Україна, 25 серпня, Чорногорія – Україна),

31 серпня, старт на Чемпіонаті Європи (м. Тель-Авів, Ізраїль, матч команд групи В Німеччина – Україна).