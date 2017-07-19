Склад баскетбольного "Будівельник" поповнили два відомих українських гравця

Річні контракти з київським баскетбольним клубом "Будівельник" підписали Ігор Чумаков і Максим Сандул, повідомляє офіційний сайт клубу.

27-річний Чумаков протягом всієї своєї кар'єри виступав в українській Суперлізі, захищаючи кольори БК Донецьк, Ферро-ЗНТУ, МБК "Миколаїв" та Черкаських Мавп. Саме у складі черкащан "великий" провів попередній сезон, набираючи 11,3 очка (двоочкові - 50%, триочкові - 37%), 5,1 підбору і 1,4 передачі в середньому за 24,0 хвилини на паркеті.

Максим Сандул, відомий в Україні за виступами за БК "Київ". в останні два сезони пробував свої сили у європейських чемпіонатах. Спочатку була іспанська Манреса в сезоні 2015/16, де він виступав пліч-о-пліч з нашим снайпером Русланом Отверченко, а після - сезон 2016/17 у польському Торуні. У 42 матчах PLK центровий набирав 2,5 очки (двоочкові - 54%), 2,5 підбору і 0,7 передачі в середньому за 10,8 хвилини на паркеті.

Раніше "Будівельник" продовжив угоди з Генрі Дугатом, Брендоном Філдсом, Русланом Отверченко, Павлом Крутоусом, Михайлом Анісімовим, Артуром Дроздовим і Віталієм Винтоняком.

Новий сезон української баскетбольної Суперліги стартує у вересні.