Переможний кидок, що приніс збірній України бронзу ЧЄ-2017 з баскетболу 3х3 (відео)
11:04, 10 липня 2017Баскетбол
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Доля бронзи чемпіонату Європи вирішувалася на лічені миті, коли гравець українців Станіслав Тимофеєнко зважився на дальній кидок.
Збірна України з баскетболу 3х3 - бронзовий призер Євро / fiba.com
У неділю, 9 липня, збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзові нагороди чемпіонату Європи, який проходив в Амстердамі.
Як повідомляв УНІАН, українці поступилися в півфіналі команді Словенії, однак у матчі за третє місце вирвали перемогу в одного з головних фаворитів турніру - збірної Сербії. Гра завершилася в овертаймі з рахунком 20:18.
Перемогу українській команді приніс дальній кидок Станіслава Тимофеєнка (влучання з-за дуги оцінюється у цьому виді спорту в 2 бали).
Відео вирішального моменту:
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