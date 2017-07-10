Переможний кидок, що приніс збірній України бронзу ЧЄ-2017 з баскетболу 3х3 (відео)

11:04, 10 липня 2017
Баскетбол
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Доля бронзи чемпіонату Європи вирішувалася на лічені миті, коли гравець українців Станіслав Тимофеєнко зважився на дальній кидок.

Збірна України з баскетболу 3х3 - бронзовий призер Євро / fiba.com

У неділю, 9 липня, збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзові нагороди чемпіонату Європи, який проходив в Амстердамі.

Як повідомляв УНІАН, українці поступилися в півфіналі команді Словенії, однак у матчі за третє місце вирвали перемогу в одного з головних фаворитів турніру - збірної Сербії. Гра завершилася в овертаймі з рахунком 20:18.

Перемогу українській команді приніс дальній кидок Станіслава Тимофеєнка (влучання з-за дуги оцінюється у цьому виді спорту в 2 бали).

Відео вирішального моменту:

  

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Теги: #збірна України#чемпіонат Європи#баскетбол 3х3#Станіслав Тимофеєнко