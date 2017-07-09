Збірна України з баскетболу 3х3 вийшла у півфінал Євро-2017

Збірна України вийшла у півфінал чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який сьогодні завершується в Амстердамі.

У першому раунді наша команда була сильнішою за збірні Туреччини і Голландії, здобувши перемоги відповідно з рахунком 22:14 21:12.

У сьогоднішньому чвертьфінальному поєдинку українці в драматичному матчі обіграли іспанців. Команда Іспанії, програючи за кілька секунд до закінчення зустрічі з рахунком 14:16, зрівняла рахунок одночасно з фінальною сиреною кидком з-за штрафної лінії (в баскетболі 3х3 за потрапляння з близької відстані дають 1 бал, за влучання з-за дуги - 2 очки).

В овертаймі, де рахунок ведеться до двох очок, команди спершу заробили по одному балу, а потім дальній кидок Станіслава Тимофеєнка приніс українцям перемогу. Фінальний рахунок - 19:17.

У півфіналі суперниками "синьо-жовтих" будуть словенці, які у чвертьфінальній зустрічі обіграли команду Росії.