Українець Піддубченко виграв конкурс данкерів на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3
15:47, 09 липня 2017Баскетбол
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Вадим Піддубченко завоював перше місце на першості континенту в Амстердамі.
Вадим Піддубченко / fbu.ua
Всесвітньо відомий український данкер та бронзовий призер чемпіонату світу Вадим Піддубченко переміг у конкурсі кидкiв згори, що проходив в Амстердамі в рамках чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.
У фіналі наш співвітчизник здолав данкера з Польщі та чинного чемпіона світу - Рафаля Липинського. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Відео виступу Вадима Піддубченка:
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