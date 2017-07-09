Українець Піддубченко виграв конкурс данкерів на чемпіонаті Європи з баскетболу 3x3

Всесвітньо відомий український данкер та бронзовий призер чемпіонату світу Вадим Піддубченко переміг у конкурсі кидкiв згори, що проходив в Амстердамі в рамках чемпіонату Європи з баскетболу 3х3.

У фіналі наш співвітчизник здолав данкера з Польщі та чинного чемпіона світу - Рафаля Липинського. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Відео виступу Вадима Піддубченка: