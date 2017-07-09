Баскетболіст "Х'юстон Рокетс" уклав найдорожчий контракт в історії НБА

Лідер баскетбольної команди «Х'юстона» Джеймс Харден узгодив зі своїм клубом новий контракт, згідно з яким він буде отримувати найбільшу зарплату в історії НБА, повідомляє ESPN.

Нинішній контракт захисника розрахований ще на два роки, за яким Харден отримає 59 мільйонів доларів. Після цього в силу вступить новий чотирирічний договір на суму в 170 мільйонів. Цей контракт стане найбільшим в історії НБА.

Сам Харден в офіційній заяві так прокоментував підписання нового контракту:

"Х'юстон" — мій дім. Власник клубу показав своє бажання перемагати. Я докладу всі зусилля, щоб внести свій внесок в майбутні успіхи "Рокетс".

Харден виступає у складі "Х'юстона" з 2012 року, перебравшись з "Оклахома-Сіті Тандер", де він провів три перших роки в НБА.

Останній сезон став рекордним для Хардена. Він набирав 29,1 очок в середньому за гру, а також робив 8,1 підбирань, 11,2 передач і 1,5 перехоплень.

Також він дійшов з командою до другого раунду плей-офф Східної Конференції, поступившись «Сан-Антоніо».