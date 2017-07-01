Стефен Каррі погодив з Голден Стейт найбільший контракт в історії НБА

Дворазовий володар призу найцінніший гравець (MVP) сезону в НБА Стефен Каррі з "Голден Стейт Ворріорз" досяг домовленості про п'ятирічний контракт з загальним окладом в 201 мільйон доларів, повідомляє SportArena з посиланням на американські ESPN і The Vertical.

Карі підпише договір за принципом Designated Player Exception — як гравець, що попадав у перші збірні НБА за підсумками декількох сезонів.

Переговори між представниками гравця і менеджментом Голден Стейт не були занадто довгими — швидко стало ясно, що Уорріорс відплатять людині, яка змінила хід історії франчайза, сповна. Так і сталося: через кілька днів, після скасування мораторію на підписання контрактів, Каррі стане найбільш високооплачуваним баскетболістом в історії НБА.

У складі Голден Стейт Стеф Каррі двічі став MVP сезонів, а також виграв два чемпіонські титули (2015 і 2017). За останні кілька років Каррі став справжньою суперзіркою ліги.

Зазначимо, що перепідписання Каррі анітрохи не лімітує руху Уорріорс на ринку в контексті необхідність видачі нової угоди Кевіну Дюранту. Раніше MVP Фіналу-2017 говорив про те, що підпише контракт з клубом лише тоді, коли його керівництво проведе всі необхідні ходи по збереженню наявного кістяка команди.