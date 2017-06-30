Баскетбольну "Валенсію" залишив центровий збірної України Кравцов

Іспанська «Валенсія» не буде продовжувати співпрацю з центровим збірної України В'ячеславом Кравцовим, повідомляє Планета Баскетбол з посиланням на офіційний сайт клубу.

Кравцов підписав контракт з «Валенсією» в жовтні 2016 року. На старті минулого сезону він відзначився вражаючою ефективністю, що виразилася в феноменально високою реалізації кидків з гри. Проте в кінці лютого 2017 року перелом ноги надовго вивів В'ячеслава з ладу. Відновившись, він вже не зміг повернути собі місце у складі, хоча і став з командою чемпіоном Ліги АСВ.

Читайте такожУкраїнський баскетболіст Кравцов отримав перелом ноги в матчі з російським клубом і достроково завершив сезонВ Єврокубку Кравцов провів 12 матчів, в яких набирав по 7.8 очка (реалізація двоочковим 78.0%, штрафних 61.5%), здійснював по 3.8 підбирання (1.5 в нападі), віддавав по 0.3 передачі, робив по 0.4 перехоплення і ставив по 1.1 блок-шота при 0.9 втрати і 2.3 фолу за 14 хвилин в середньому за гру.

У Лізі АСВ В'ячеслав взяв участь у 19 поєдинках. Його середні показники склали 6.3 очки (реалізація двоочковим 76.9%, штрафних 45.5%), 3.3 підбирання (1.0 в нападі), 0.2 передачі, 0.2 перехоплення і 0.6 блок-шот при 0.9 втрати і 1.6 фолу за 13 хвилин.