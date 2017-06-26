Українка Ягупова стала найрезультативнішою на жіночому ЄвроБаскеті-2017

Капітан збірної України Аліна Ягупова стала за підсумками чемпіонату Європи найрезультативнішою на турнірі, повідомляє Федерація баскетболу України.

Ягупова набрала 85 очок в 4-х матчах. У середньому вона набирала 21,3 очка за поєдинок. Це найвищий показник серед усіх учасників чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна України посіла підсумкове 10-те місце. Наші дівчата подолали груповий етап, але не змогли пробитися в чвертьфінал, поступившись у 1/8 фіналу команді Словаччини.

Чемпіоном Європи-2017 стала збірна Іспанії. У фіналі команда обіграла суперниць з Франції з рахунком 71:55. У матчі за брону Бельгія здолала Грецію - 78:45.