Після бронзи на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 жіноча збірна України не потрапила на Євро

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не зуміла пробитися до фінальної стадії чемпіонату Європи, зазнавши поразки у додатковому раунді плей-оф кваліфікації.

Після поразки у чвертьфіналі відбіркового турніру від Ірландії українки поступилися ще й команді Сербії з рахунком 10:13, що поставило хрест на їхніх шансах здобути путівку у фінальний раунд Євро. Для виходу на чемпіонат Європи збірну України влаштовувала тільки перемога.

Нагадаємо, що на цьому тижні жіноча збірна України з баскетболу 3х3 завоювала третє місце на чемпіонаті світу з цього виду спорту, який проходив у Нанті (Франція).