Українець Поддубченко виграв бронзу в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 (відео)

15:17, 22 червня 2017
Баскетбол
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У півфіналі українець поступився майбутньому переможцю поляку Ліпінскі.

fbu.ua

Українець Вадим Поддубченко посів третє місце у змаганні кращих виконавців данків у рамках чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у Нанті (Франція).

У півфіналі Поддубченко набрав однакову кількість очок з поляком Рафалом Ліпінскі, але поступився йому за підсумками додаткових виступів, повідомляє Трибуна.

Ліпінскі в підсумку виграв золото у протистоянні з американцем Крісом Стейплсом.

Як повідомляв УНІАН, вчора жіноча збірна України завоювала бронзові медалі на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.
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Теги: #баскетбол 3х3#Поддубченко