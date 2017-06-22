Українець Поддубченко виграв бронзу в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 (відео)

Українець Вадим Поддубченко посів третє місце у змаганні кращих виконавців данків у рамках чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у Нанті (Франція).

У півфіналі Поддубченко набрав однакову кількість очок з поляком Рафалом Ліпінскі, але поступився йому за підсумками додаткових виступів, повідомляє Трибуна.

Ліпінскі в підсумку виграв золото у протистоянні з американцем Крісом Стейплсом.