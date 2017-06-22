Українець Поддубченко виграв бронзу в конкурсі данків на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 (відео)
15:17, 22 червня 2017Баскетбол
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У півфіналі українець поступився майбутньому переможцю поляку Ліпінскі.
fbu.ua
Українець Вадим Поддубченко посів третє місце у змаганні кращих виконавців данків у рамках чемпіонату світу з баскетболу 3х3 у Нанті (Франція).
У півфіналі Поддубченко набрав однакову кількість очок з поляком Рафалом Ліпінскі, але поступився йому за підсумками додаткових виступів, повідомляє Трибуна.
Ліпінскі в підсумку виграв золото у протистоянні з американцем Крісом Стейплсом.
Як повідомляв УНІАН, вчора жіноча збірна України завоювала бронзові медалі на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3.
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