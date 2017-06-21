Жіноча збірна України виграла бронзу на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3

У французькому Нанті, де сьогодні завершується чемпіонат світу з баскетболу 3х3, жіноча збірна України завоювала бронзові медалі.

У півфінальному матчі українки поступилися команді Угорщини з рахунком 13:15 і не змогли поборотися за золото.

Однак у поєдинку за третє місце зі збірною Голландії нашу команду супроводжував успіх. З таким же рахунком - 15:13 - "синьо-жовті" здобули перемогу, повідомляє офіційний сайт турніру.

Переможними стали два штрафних кидки за 5 секунд до кінця основного часу, які принесли команді України медалі.

Як повідомляв УНІАН, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у чвертьфіналі чемпіонату світу команді Франції, перед цим вигравши всі матчі у своїй групі.