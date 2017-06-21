У Рівному створено новий баскетбольний клуб, який очолив Сергій Ліщук

Сьогодні було оголошено про створення нового баскетбольного клубу "Рівне", який очолить відомий у минулому гравець Сергій Ліщук.

Як повідомляє basket.com.ua, створення баскетбольного клубу "Рівне" було підтверджено на зустрічі депутатів міськради та спортивних функціонерів міста.

Новостворений клуб очолить знаменитий баскетболіст Сергій Ліщук. Нова організація об'єднає клуб Вищої ліги "БК93 ОШВСМ" (колишній "Пульсар") і клуб жіночої Суперліги "Сузір'я".

«Цим ми вдихаємо нове життя в рівненський баскетбол. У цьому виді спорту у нас давні традиції, і ми повинні їх відродити.

Я — патріот свого міста, я виріс і буду працювати тут. Ми повинні забрати дітей з вулиць і дозволити їм займатися спортом», — заявив Ліщук.