Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 боротиметься за медалі чемпіонату світу

У французькому місті Нант сьогодні відбулися чвертьфінальні зустрічі чемпіонату світу зі "стрітболу" (вуличного баскетболу 3х3), в яких брали участь чоловіча та жіноча збірні України. Нагадаємо, обидві наші команди напередодні подолали груповий етап і вийшли у плей-офф.

Чоловіча збірна України, яка не програла на турнірі до цього дня жодного матчу, у зустрічі з господарями турніру французами все ж не змогла втримати перемогу. У боротьбі за вихід у півфінал команда Франції добилася успіху - 20:12.

А ось жіноча збірна України виграла чвертьфінальний поєдинок проти Швейцарії - 13:9. Наступний суперник - збірна Угорщини. Матч відбудеться сьогодні ввечері. Так само сьогодні будуть відомі володарі усіх нагород чемпіонату.