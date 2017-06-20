Жіноча збірна України програла в 1/8 фіналу Євробаскету

У чеському Градець-Кралове завершився матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед жіночих національних команд, де збірна України поступилася команді Словаччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 68:82.

Доля гри була вирішена в завершальній четвертій 10-хвилинці. До цього в трьох чвертях команди поперемінно виходили вперед, але, в основному, зберігали паритет.

Першу 10-хвилинку з рахунком 22:16 виграли словачки, потім українки зуміли дещо скоротити відставання, вигравши другу чверть з рахунком 13:12. А у третій чверті і зовсім зуміли виграти з рахунком 27:23, звівши перевагу суперниць до мінімуму.

Втім, у заключному четвертому періоді, збірна України не зуміла впоратися зі швидкостями, запропонованими суперницями і вже істотно програвала. В результаті, 12:25 і загальна 14-очкова перевага команди Словаччини - 68:82.

Самим результативним гравцем матчу у складі збірної України стала Аліна Ягупова, на рахунку якої 24 очки.