Чоловіча і жіноча збірні України з баскетболу вийшли в плей-офф чемпіонату світу 3х3

У Нанті (Франція) завершився груповий етап Чемпіонату світу зі "стрітболу" (вуличного баскетболу 3х3), де чоловіча та жіноча збірні України вийшли в плей-офф, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зокрема, наша чоловіча команда не програла жодного матчу на груповому етапі. Українці виявилися сильнішими за національні команди Катару (21:20), Польщі (21:15), Естонії (22:11) і Шрі-Ланки (22:9).

Жіноча команда у своєму груповому турнірі програла один матч і посіла 2-е місце в Групі С. Українки поступилися команді Нідерландів (12:17), проте, разом з тим, обіграли збірні Австралії (21:12), Японії (15:9) і Китаю (22:9).

Вже відомо, що в чвертьфіналі жіноча збірна України зіграє з командою Швейцарії - переможницею Групи В.

Суперник чоловічої команди визначиться пізніше.

Всі ігри плей-офф - чвертьфінали, півфінали, матчі за 3-е місце та фінали - в чоловічому і жіночому турнірах відбудуться в середу, 21 червня.

Чемпіонат світу з баскетболу 3х3 проходить у Франції з 17 по 21 червня.