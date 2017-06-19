Капітан збірної України з баскетболу Фесенко змінює клуб

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Кирило Фесенко не продовжив співпрацю з італійським клубом "Авелліно" і змінить команду.

За інформацією видання Sportando, Фесенко покине "Авелліно", де він провів відмінний минулий сезон і став улюбленцем місцевих уболівальників. Про місце продовження кар'єри українського баскетболіста поки не повідомляється.

У регулярному сезоні Серії А Фесенко набирав в середньому за матч 12 очок і робив 7,3 підбирань. Статистика в плей-офф - 11,2 очка і 5,7 підбирань в середньому за гру.

Кирило Фесенко був обраний також до символічної п'ятірки регулярного чемпіонату Італії.

За участю Фесенка "Авелліно" вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів ФІБА і грав у півфіналі чемпіонату Італії.