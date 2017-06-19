Жіноча збірна України з баскетболу здобула другу перемогу на Євро-2017

Жіноча збірна України з баскетболу здобула другу перемогу у фінальній частині чемпіонату Європи, який проходить у Чехії.

У Градець-Кралове українки провели завершальний поєдинок у групі А, в якому боролися з угорками за друге місце в квартеті, яке дає право отримати в суперники слабшу команду на наступному етапі плей-офф.

Практично весь матч пройшов під знаком переваги української збірної, яка була сильнішою у кожній з перших трьох чвертей. Підопічні Володимира Холопова здобули перемогу з рахунком 84:72 (24:18, 23:12, 20:17, 17:25).

Найрезультативнішим гравцем у складі української команди стала Таїсія Удоденко, що набрала 22 очки і зробила 9 підбирань.

Таким чином, у групі А українки посіли друге місце. Завтра на "синьо-жовтих" очікує матч першого раунду плей-офф. Суперником буде хтось з дуету Італія - Словаччина.