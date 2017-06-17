Збірна України програла другий матч жіночого Євробаскету Іспанії

У Градець-Кралове (Чехія) завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу, в якому збірна України програла команді Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 54:76.

Українки на рівних билися з суперницями в першій половині гри. Вони виграли стартову чверть з рахунком 15:13, а в другій - поступилися, 19:22.

І тільки після великої перерви суперник зумів переломити хід гри і повністю заволодів перевагою. Третю 10-хвилинку іспанки виграли з рахунком 20:9, а четверту - 21:11.

Кращим бомбардиром у складі збірної України, як і напередодні, у виграному матчі проти збірної Чехії, стала Аліна Ягупова, на рахунку якої 23 очки.

Як повідомляв УНІАН, раніше українки обіграли команду Чехії. У матчі 3-го туру, в понеділок, підопічні Володимира Холопова зіграють зі збірною Угорщини.