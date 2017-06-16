Жіноча збірна України виграла перший матч Євробаскету

У Градец-Кралове (Чехія) завершився стартовий матч чемпіонату Європи-2017 з баскетболу серед жіночих команд, в якому збірна України обіграла господарок турніру з Чехії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 59:47.

Українки мали велику перевагу в першій половині гри, коли спочатку виграли стартову 10-хвилинку з різницею "+11" (24:13), а потім зміцнили свою перевагу у другій чверті до 19 очок - 18:10.

Читайте такожЄвробаскет-2017: жіноча збірна України - від фаворита до середнякаПісля великої перерви наша команда трохи збавила оберти і програла обидві чверті - 4:10 і 13:14 - але, на загальній перевазі команди це ніяк не відбилося.

Найрезультативнішим гравцем у складі команди, традиційно, стала Аліна Ягупова, на рахунку якої 21 очко.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 17 червня, збірна України проведе матч групового етапу проти команди Іспанії, а в понеділок - проти Угорщини.

Жіночий Євробаскет-2017 проходить з 16 по 25 червня в Чехії.