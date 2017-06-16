Жіноча збірна України стартує на Євробаскеті матчем проти Чехії

Сьогодні в Чехії стартує чемпіонат Європи з баскетболу, де серед 16 найсильніших команд Старого світу зіграє збірна України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Підопічні Володимира Холопова свій перший матч проведуть проти господарів турніру - збірної Чехії - в Градец-Кралове.

Також нашій команді в найближчі дні (суботу і понеділок) належить зіграти з командами Іспанії та Угорщини.

На котируваннях букмекерсих контор збірна України займає 7-е місце з великими шансами на вихід у плей-офф (1/8 фіналу) і не дуже великими - на вихід у чвертьфінал.

За даними спеціалізованого порталу Betexplorer фаворитом першого матчу з невеликою перевагою є команда Чехії. На перемогу господарів ставки приймаються з коефіцієнтом 1,58 до 1, у той час як на перемогу збірної України - 2,30 до 1.

Матч Україна - Чехія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Євробаскет-2017 серед жіночих команд пройде в Чехії з 16 по 25 червня.