"Голден Стейт Ворріорз" стали п'ятиразовими чемпіонами НБА

У ніч на вівторок в Окленді (США) відбувся п'ятий матч фінальної серії чемпіонату Національної баскетбольної асоціації, в якому "Голден Стейт Урриорз" обіграли "Клівленд Кавальєрс" і стали чемпіонами сезону 2016/17, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 129:120.

Вирішальною в цьому матчі виявилась друга чверть, яку Ворріорз" виграли з різницею "+15". Решта 12-хвилинок проходила у впертій боротьбі і завершувалися перевагою не більше 6 очок однієї з команд - 37:33, 23:38, 33:27, 27:31.

Найрезультативнішим гравцем останнього матчу сезону став ЛеБрон Джеймс з "Клівленда" - 41 очко. У складі переможців, на рахунку Дюранта 39 очок, а на рахунку Каррі - 34.

Найціннішим гравцем (MVP) фінальної серії визнаний Кевін Дюрант.

Голден Стейт – Клівленд 129:120 (33:37, 38:23, 27:33, 31:27)

Голден Стейт: Дюрант (39 + 7 підбирань), Каррі (34 + 10 передач), Томпсон (11), Грін (10 + 12 підбирань), Пачулія (0).

Клівленд: Джеймс (41 + 13 підбирань + 8 передач), Ірвінг (26 + 6 передач), Джей Ар Сміт (25), Томпсон (15 + 8 підбирань), Лав (6 + 10 підборів) – старт; Джефферсон (4), Корвер (3), Вільямс (0), Шамперт (0).

Рахунок у серії – 4-1.