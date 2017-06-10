"Клівленд" виграв у "Голден Стейт" четвертий матч фіналу НБА і розмочив рахунок у серії

У ніч на суботу в Клівленді відбувся четвертий матч фіналу Національної баскетбольної асоціації сезону 2016/17, в якому "Клівленд Кавальерс" здобув перемогу над "Голден Стейт Уорріорс" і не дозволив суперникові завершити серію всуху, з чотирма перемогами поспіль - 1-3, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 137:116.

Господарі майданчика оформили велику перевагу ще в першій чверті, яку виграли з різницею "+16". Надалі гра проходила у приблизно рівній боротьбі, але кожну чверть незмінно вигравав "Клівленд", з перевагою в 1-2 очки - 49:33, 37:35, 29:28 і 22:20.

У підсумку, перевага "Клівленда" склала 21 очко.

Кращим гравцем матчу став Кайрі Ірвінг, на рахунку якого 40 очок. В активі ЛеБрона Джеймса 31 бал. У лідера "Ворріорз" Кевіна Дюранта 35 набраних балів.

Клівленд – Голден Стейт— 137:116 (49:33, 37:35, 29:28, 22:20)

К: Ірвінг (40 + 7 підбирань), Джеймс (31 + 10 підбирань + 11 передач), Лав (23), Джей Ар Сміт (15), Томпсон (5 + 10 підбирань).

ГС: Дюрант (35), Грін (16 + 14 підбирань), Каррі (14 + 10 передач), Томпсон (13), Лівінгстон (10).

Рахунок у серії - 1:3.