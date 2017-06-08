Жіноча збірна України з баскетболу виграла матч на турнірі в Греції

В Греції завершився матч баскетбольного турніру, в якому жіноча національна збірна України обіграла команду Білорусі, повідомляє Федерація баскетболу України.

Матч завершився з рахунком 84:82.

Українки з початку зустрічі захопили ініціативу. Після пристрілки в першій половині стартової чверті наші почали впевнено нарощувати перевагу. Швидкі переходи від захисту в атаку майже не залишали білорускам шансів на успішну протидію. По ходу чверті збірна України виривалася вперед на 11 очок. При майже рівній грі на підбираннях (10:9) наші дівчата значно краще реалізовували триочкові (4:1).

Перша половина другої чверті продовжувалася за тим же сценарієм. Та згодом наші дівчата дозволили суперницям скоротити різницю до двох очок. Після тайм-ауту Удоденко, Ольховик та Ягупова з триочковим знову відновили нашу перевагу на межі 10 очок. Однак до великої перерви білоруски таки скоротили її вдвічі.

У середині третьої чверті суперниці вперше в матчі вийшли вперед. На цей момент білоруски вже випереджали українок за підбираннями та перехопленнями. Натомість наші дівчата частіше припускалися втрат. То ж і третю чверть збірна України програла, поступаючись у підсумку і в загальному рахунку.

Зважаючи на перебіг подій, заключна чверть проходила в режимі гойдалок. Білоцерківська першим влучанням повернула українкам мінімальну перевагу. Згодом суперниці повернули її собі, та триочковий Мосс знову вивів українок вперед. На останні хвилини наші дівчата мобілізувалися та довели зустріч до перемоги.

Як повідомляв УНІАН, напередодні збірна України програла команді Росії.

Заключний поєдинок турніру в Греції наша команда зіграє 9 червня о 19:00 проти господарів.

Україна – Білорусь – 84:82 (22:13, 21:25, 22:28, 19:16)

Найрезультативніші

Україна: Ягупова – 27 очок, 6 підбирань, 6 передач.

Білорусь: Папова – 16 очок, 9 підбирань, 2 передачі.