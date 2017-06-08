"Голден Стейт" виграв третій матч фіналу НБА, а Дюрант увійшов в компанію великих О'Ніла і Джордана

У США відбувся третій матч фінальної серії Національної баскетбольної асоціації, повідомляє офіційний сайт організації.

"Голден Стейт", незважаючи на 77 очок Кайра Ірвінга і Леброна Джеймса, на виїзді взяв гору над "Клівлендом" - 118:113 - і довів перевагу в серії до 3:0.

У рідних стінах "Клівленду" вдалося закрутити інтригу в матчі. Розгрому вже не було, більше того, за три хвилини до кінця перевага "Кавальєрс" сягала шести балів. Після цього свій спурт спорудили гості. Кевін Дюрант і компанія видали ривок 11-0, відмінно відігравши не тільки в нападі, але і в захисті.

Кевін Дюрант став третім гравцем в історії НБА, який у восьми поєдинках поспіль у фіналах НБА набирав не менше 25 очок. Першими двома є Шакіл О'Ніл і Майкл Джордан.

Поєдинок завершився перемогою гостей, які виграли вже 15-й двобій поспіль в плей-офф, чого раніше не вдавалося зробити жодній команді в американському спорті.

Тепер чинному чемпіону НБА "Клівленду" для захисту свого титулу потрібно робити неможливе - перемагати в чотирьох поєдинках поспіль.

Клівленд – Голден Стейт— 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29)

Клівленд: Джеймс (39 + 11 підбирань + 9 передач + 5 втрат), Ірвінг (38), Джей Ар Сміт (16), Лав (9 + 13 підбирань + 6 перехоплень), Корвер (8).

Голден Стейт: Дюрант (31 + 8 підбирань), Томпсон (30), Каррі (26 + 13 підбирань + 6 передач), Грін (8 + 8 підбирань + 7 передач), Ігудала (7), Вест (7).

Рахунок в серії: 0-3