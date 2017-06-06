Жіноча збірна України з баскетболу зіграє з командою Росії напередодні Євробаскету

Жіноча збірна України продовжує тренувальний збір перед Євробаскетом-2017, черговим етапом якого стане міжнародний турнір у Греції, де наші баскетболістки проведуть три контрольні поєдинки, повідомляє Федерація баскетболу України.

У перший ігровий день - 7 червня - збірна України зіграє проти росіянок, 8 червня - проти білоруської збірної, а закриє турнір п'ятничним матчем проти господарок - команди Греції.

Читайте такожЖіноча збірна України з баскетболу не змогла обіграти команду ЛатвіїРозклад матчів на турнірі у Греції:

7 червня

18:30 Росія – Україна

20:30 Греція – Білорусь

8 червня

18:30 Україна - Білорусь

20:39 Греція - Росія

9 червня

16:00 Білорусь – Росія

19:00 Греція – Україна

До цього нагадаємо, збірна України двічі поступилася в контрольних поєдинках команді Латвії, а на міжнародному турнірі у Франції, зазнала поразки у грі з господарками змагань, а також обіграла Чорногорію і програла Канаді.

У груповому раунді Євробаскету-2017, нагадаємо, підопічні Володимира Холопова зіграють проти збірних Іспанії, Угорщини та Чехії.

Євробаскет-2017 стартує в Чехії 16 червня.