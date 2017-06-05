"Голден Стейт" набрав феноменальні 132 очки у другій грі фінальної серії НБА

Команда "Голден Стейт Ворріорз" на своєму майданчику здобула другу перемогу у фінальній серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації над "Клівленд Кавальєрс". Рахунок поєдинку - 132:111 на користь господарів. 65 очок на двох набрали лідери "Голден Стейт" Кевін Дюрант і Стефен Каррі. Про це повідомляє офіційний сайт НБА.

"Голден Стейт" став першою командою з 1987 року, якої в матчі фінальної серії вдалося набрати 132 очки. 20 років тому 142 очки було на рахунку "Лос-Анджелес Лейкерс".

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 2:0.

Голден Стейт – Клівленд— 132:113 (40:34, 27:30, 35:24, 30:25)

Голден Стейт: Дюрант (33 + 13 підбирань + 6 передач + 5 блок-шотів), Каррі (32 + 10 підбирань + 11 передач + 8 втрат), Томпсон (22 + 7 підбирань), Грін (12 + 6 передач), Лівінгстон (10), Кларк (10)

Клівленд: Джеймс (29 + 11 підбирань + 14 передач), Лав (27 + 7 підбирань), Ірвінг (19 + 7 передач), Томпсон (8), Корвер (8).

Рахунок в серії: 2-0