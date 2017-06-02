"Голден Стейт" переграв "Клівленд" у першому матчі фіналу НБА

В Окленді (Каліфорнія) відбувся перший матч фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації, в якому "Голден Стейт Ворріорз" переграв "Клівленд Кавальєрс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра завершилася з рахунком 113:91.

Господарі майданчика мали перевагу впродовж усього матчу. Але, якщо в перших двох періодах вона була незначною - 35:30 і 25:22, то після великої перерви, у третій чверті, "воїни" остаточно зламали хід гри на свою користь - 33:20. Втім, і в заключній четвертої 12-хвилинці "Голден Стейт" не кинув грати, "дожавши" суперника - 20:19.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер "Ворріорз" Кевін Дюрант, на рахунку якого 38 очок, 8 підбирань і 8 передач. У ЛеБрона Джеймса з "Клівленда" - 28 очок, 15 підбирань і 8 передач.

Таким чином, рахунок у серії став 1:0. Другий матч фіналу НБА пройде також на домашньому майданчику "Ворріорз" в ніч на понеділок, 5 червня.

Голден Стейт – Клівленд 113:91 (35:30, 25:22, 33:20, 20:19)

Голден Стейт: Дюрант (38 + 8 підбирань + 8 передач), Каррі (28 + 10 передач), Грін (9 + 11 підбирань), Пачулія (8), Томпсон (6) – старт; Ігудала (7), Кларк (4), Макгі (4), Барнс (3), Лівінгстон (2), Макаді (2), Вест (2), Маккоу (0).

Клівленд: Джеймс (28 + 15 підбирань + 8 передач + 8 втрат), Ірвінг (24), Лав (15 + 21 підбір), Джей Ар Сміт (3), Томпсон (0) – старт; Джефферсон (9), Джонс (7), Шамперт (5), Вільямс (0), Джонс (0), Корвер (0), Вільямс (0).