"Клівленд" обіграв "Бостон" і став другим фіналістом сезону НБА

У ніч на п'ятницю у Національній баскетбольній асоціації відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-офф, в якому "Клівленд Кавальєрс" обіграв "Бостон Селтікс", виграв серію з рахунком 4-1 і вийшов у фінал, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 135:102.

"Клівленд" мав повну перевагу впродовж трьох чвертей з чотирьох, розгромивши суперника в першій і третій 12-хвилинках - 43:27 і 34:17. Друга чверть завершилася з мінімальною перевагою команди - 32:30. І лише в заключному четвертому періоді "Бостон" зумів виграти відрізок з тією самою мінімальною перевагою у два очки - 26:28.

Найрезультативнішим гравцем матчу став ЛеБрон Джеймс, на рахунку якого 35 очок, 8 підбирань і 8 передач.

У фіналі сезону НБА "Кавальерс" зійудуться з "Голден Стейт Ворріорз". Перший матч серії відбудеться в ніч на 2 червня за київським часом в Окленді (Каліфорнія), на домашньому майданчику "Голден Стейт".

Бостон – Клівленд 102:135 (27:43, 30:32, 17:34, 28:26)

Бостон: Бредлі (23), Краудер (11), Хорфорд (8), Олиник (7), Смарт (6 + 5 втрат) – старт; Грін (14), Розир (10 + 7 передач), Браун (7), Янг (6), Зеллер (4), Жеребко (3), Мікі (2), Джонсон (1).

Клівленд: Джеймс (35 + 8 підбирань + 8 передач), Ірвінг (24 + 7 передач), Лав (15 + 11 підбирань), Джей Ар Сміт (6), Томпсон (6) – старт; Дерон Вільямс (14), Джефферсон (9), Корвер (7), Фрай (6), Дантэй Джонс (5), Шамперт (4), Джеймс Джонс (2), Деррік Вільямс (2).