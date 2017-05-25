Український баскетболіст Святослав Михайлюк відкликав свою кандидатуру з драфта НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк прийняв рішення не йти на драфт 2017 року в Національній баскетбольній лізі і ще рік проведе в системі Національної асоціації студентського спорту (NCAA), виступаючи за "Канзас Джейхокс".

Перед цим Михайлюк виставив свою кандидатуру на драфт, проте за новими правилами у нього була можливість до 24 травня знятися і повернутися в коледж. У заключний день українець скористався цією можливістю.

«У мене постійно залишається зв'язок з "Канзасом", і я вирішив повернутися сюди ще на один рік, — повідомив Михайлюк. — Я побачив, які компоненти гри мені потрібно поліпшити. З нетерпінням чекаю свого повернення в команду».

Таким чином, Святослав проведе в NCAA всі чотири сезони, хоча при переїзді вихованця черкаського баскетболу в США багато хто говорив лише про два роки його студентської кар'єри.

У трьох попередніх сезонах у складі "Джейхокс" Святослав зіграв 97 матчів, в яких набирав в середньому за гру 6,3 очка, а також здійснював 1,9 підбирань. Останній сезон у Михайлюка вийшов набагато краще, ніж попередні два: 9,8 очок, 3,0 підбирань, 1,3 передач, повідомляє basket-planet.com.