"Клівленд" здобув третю перемогу над "Бостоном" і знаходиться в кроці від фіналу НБА

У ніч на середу в Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, де в півфіналі плей-офф "Клівленд Кавальєрс" обіграв "Бостон Селтікс" і знаходиться в кроці від фіналу, повідомляє офіційний сайт ліги.

Гра закінчилася з рахунком 112:99.

"Бостон" виграв першу чверть (29:19), а у другій 12-хвилинці зберіг свою перевагу перед великою перервою (28:28). У свою чергу, "Клівленд" повністю змінив хід гри у третій чверті (40:23), а в четвертій, заключній 12-хвилинці ще більше зміцнив свою перевагу (25:19).

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Кайрі Ірвінг (42 очки) і ЛеБрон Джеймс (34). Всі інші учасники матчу набрали не більше 19 очок кожен.

"Кавальерс" здобули третю перемогу в серії (3-1) і знаходяться за крок від виходу у фінал НБА сезону 2016/17.

Клівленд – Бостон 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)

Клівленд: Ірвінг (42), Джеймс (34 + 6 передач + 5 втрат), Лав (17 + 17 підбирань), Томпсон (7 + 7 підбирань), Джей Ар Сміт (5) – старт; Шамперт (5), Дерон Вільямс (2), Корвер (0), Джефферсон (0).

Бостон: Бредлі (19), Краудер (18 + 8 підбирань), Хорфорд (16 + 7 передач), Оліник (15), Смарт (8 + 6 передач) – старт; Браун (9), Жеребко (9), Розир (5), Зеллер (0).