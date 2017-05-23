Баскетболіст збірної України продовжив контракт з іспанським клубом до 2019 року

Баскетболіст збірної України Артем Пустовий, який виступає на позиції центрового, підписав новий контракт з іспанським "Обрадойро", повідомляє офіційний сайт команди.

Нова угода буде діяти до кінця сезону 2018/19.

На рахунку українця в 32 матчах минулого чемпіонату Іспанії 9,3 очка в середньому за гру, 3,3 підбирання та 1 блок-шот. Наш спортсмен проводить на майданчику в середньому 19 хвилин за матч.

У Лізі АСВ сезону 2016/17 команда посіла 13-е місце, вигравши 11 матчів при 21 поразці.