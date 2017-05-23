"Голден Стейт" всуху виграв серію у "Сан-Антоніо" і вийшов у фінал НБА

У ніч на вівторок у Національній баскетбольній асоціації "Голден Стейт Ворріорз" в четвертий раз поспіль обіграв "Сан-Антоніо Сперс" у фіналі плей-офф Конференції (півфінал Ліги) і вийшов у фінал сезону, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився перемогою гостьової команди з рахунком 129:115.

"Воїни" створили собі пристойний заділ у стартовій 12-хвилинці, вигравши її з перевагою в 12 очок - 31:19. А потім гра була більш-менш рівна, де "Голден Стейт" впевнено втримав свою перевагу - 34:32, 31:27 і 33:37.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник "Голден Стейт" Стефен Каррі, який набрав 36 очок, зробив 5 підбирань і 6 передач.

"Голден Стейт" виграв серію всуху - 4:0.

Сан-Антоніо – Голден Стейт 115:129 (19:31, 32:34, 27:31, 37:33)

Сан-Антоніо: Джинобілі (15 + 7 передач), Міллс (14), Сіммонс (13), Грін (9), Олдрідж (8 + 7 підборів) – старт; Андерсон (20), Газоль (14 + 9 підбирань), Мюррей (9 + 7 передач + 5 перехоплень), Форбс (8), Дедмон (3), Бертанс (2).

Голден Стейт": Каррі (36 + 6 передач + 6 втрат), Дюрант (29 + 12 підбирань + 5 втрат), Грін (16 + 8 підбирань + 8 передач), Томпсон (10), Маккоу (6) – старт; Кларк (12), Ігудала (7), Лівінгстон (5), Вест (4), Макгі (2), Джонс (2), Барнс (0), Макаді (0).