"Бостон" сенсаційно обіграв "Клівленд" у півфінальній серії плей-офф НБА

У ніч на понедедльник відбувся третій матч серії плей-офф півфіналу Національної баскетбольної асоціації (фінал Конференції), в якому "Бостон Селтікс" переграв "Клівленд Кавальєрс", повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч закінчився перемогою гостьової команди з рахунком 111:108.

Примітно, що найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст команди, що програла - Ірвінг, на рахунку якого 29 очок.

Рахунок у серії став 2:1 на користь "Клівленда".

Клівленд – Бостон 108:111 (35:24, 31:26, 21:32, 21:29)

Клівленд: Ірвінг (29 + 7 передач), Лав (28 + 10 підбирань), Томпсон (18 + 13 підбирань), Джей Ар Сміт (13 + 8 підбирань), Джеймс (11 + 6 передач + 6 втрат) – старт; Шамперт (6), Корвер (3), Вільямс (0), Джефферсон (0).

Бостон: Смарт (27 + 7 передач), Бредлі (20), Хорфорд (16 + 6 передач), Краудер (14 + 11 підбирань), Джонсон (2) – старт; Олінік (15), Жеребко (10), Грін (5), Розир (2), Браун (0), Зеллер (0).