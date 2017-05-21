Турецький "Фенербахче" виграв баскетбольну Євролігу

У Стамбулі завершився вирішальний матч "Фіналу чотирьох" баскетбольної Євроліги, де перемогу здобув турецький "Фенербахче", який обіграв грецький "Олімпіакос", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 80:64.

Протягом всієї гри турецький клуб мав перевагу, програвши з мінімальною різницею тільки другу чверть - 26:18, 13:16, 21:14 і 20:16.

Найрезультативнішими гравцями матчу стали Богдан Богданович і Нікола Калініч (обидва - "Фенербахче") - по 17 очок.

Раніше сьогодні у матчі за 3-е місце, минулорічний переможець Євроліги російський ЦСКА (Москва) обіграв іспанський "Реал" (Мадрид) з рахунком 94:70.