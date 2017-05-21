Турецький "Фенербахче" виграв баскетбольну Євролігу
22:57, 21 травня 2017Баскетбол
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У фіналі команад зі Стамбула обіграла грецький "Олімпіакос" з Пірея.
"Фенербахче" обіграв "Олімпіакос" у фіналі / Reuters
У Стамбулі завершився вирішальний матч "Фіналу чотирьох" баскетбольної Євроліги, де перемогу здобув турецький "Фенербахче", який обіграв грецький "Олімпіакос", повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 80:64.
Протягом всієї гри турецький клуб мав перевагу, програвши з мінімальною різницею тільки другу чверть - 26:18, 13:16, 21:14 і 20:16.
Найрезультативнішими гравцями матчу стали Богдан Богданович і Нікола Калініч (обидва - "Фенербахче") - по 17 очок.
Раніше сьогодні у матчі за 3-е місце, минулорічний переможець Євроліги російський ЦСКА (Москва) обіграв іспанський "Реал" (Мадрид) з рахунком 94:70.
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