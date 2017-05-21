"Голден Стейт" виграв третій матч поспіль півфіналу НБА

У ніч на неділю в Національній баскетбольній асоціації відбувся один матч, в якому "Голден Стейт Ворріорз" обіграли "Сан-Антоніо Сперс" і збільшили свою перевагу у півфінальній серії плей-офф НБА до 3-0, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 120:108.

Кевін Дюрант набрав у цьому матчі 33 очки і зробив 10 підбирань, став кращим гравцем і головним героєм.

Сан-Антоніо – Голден Стейт 108:120 (33:29, 22:35, 33:36, 20:20)

Сан-Антоніо: Олдрідж (18), Сіммонс (14), Міллс (7 + 6 передач), Грін (7 + 8 підбирань), Андерсон (6 + 9 підбирань) – старт; Джинобілі (21), Газоль (12 + 10 підбирань), Мюррей (10), Дедмон (7), (4), Бертанс (2), Форбс (0), Ентоні (0).

Голден Стейт: Дюрант (33 + 10 підбирань + 7 втрат), Каррі (21 + 6 перехоплень + 5 втрат), Томпсон (17), Макгі (16), Грін (10 + 7 підбирань + 7 передач) – старт; Кларк (7), Маккоу (6), Вест (6), Лівінгстон (2), Ігудала (2), Барнс (0), Макаді (0).