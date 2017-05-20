"Клівленд" обіграв "Бостон", повторивши рекорд "Лос-Анджелес Лейкерс" за кількістю перемог поспіль у матчах плей-офф НБА

У ніч на суботу відбувся один матч плей-офф Національної баскетбольної асоціації. «Клівленд Кавальєрс» розгромив «Бостон Селтікс» у другому матчі фіналу плей-офф Східної конференції НБА. Зустріч відбулася на арені «Ті-Ді Гарден» в Бостоні і завершилася з рахунком 130:86 на користь гостей.

Найрезультативнішим гравцем у складі «Клівленда» став Леброн Джеймс, який набрав 30 очок. "Кавальєрс" повели у серії за вихід у фінал НБА - 2:0.

Крім того, перемога «Клівленда» над «Бостоном» стала для клубу з Огайо 13-ю поспіль в рамках плей-офф. У нинішньому плей-офф підопічні Тайрона Лю перемогли 10 разів поспіль. Ще три перемоги були здобуті в фіналі плей-офф-2016.

Таким чином, "Клівленд" повторив рекорд «Лос-Анджелес Лейкерс», який здобув 13 перемог поспіль в серіях плей-офф 1988-го і 1989 років. «Кавальєрс» зможе встановити новий рекорд, якщо переможе «Селтікс» у третій грі серії, яка пройде в Клівленді 22 травня.

Бостон – Клівленд— 86:130 (18:32, 13:40, 26:31, 29:27)

Бостон: Браун (19), Бредлі (13), Хорфорд (11), Краудер (9), Грін (6), Томас (2 + 6 передач)

Клівленд: Джеймс (30 + 7 передач), Ірвінг (23), Лав (21 + 12 підбирань), Джей Ар Сміт (9 + 7 підбирань), Джефферсон (10), Корвер (8)

Рахунок в серії: 0-2