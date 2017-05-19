Фінал баскетбольної Євроліги-2017 пройде без участі російського ЦСКА

Грецький "Олімпіакос" і турецький "Фенербахче" зіграють між собою у вирішальному матчі Євроліги - головного клубного турніру Європи з баскетболу.

Сьогодні в Стамбулі стартував "Фінал чотирьох", в якому, крім, "Фенербахче" і "Олімпіакоса", брали участь російський ЦСКА та іспанський "Реал".

У першому півфіналі «Олімпіакос» на чотири очки випередив московський ЦСКА, ставши першим фіналістом Євроліги. Треба відзначити, що перші дві чверті були за москвичами. На велику перерву команди пішли за рахунку 40:33 на користь ЦСКА. У третій десятихвилинці «армійці» знову створили солідний відрив, повівши в 11 очок, але «Олімпіакос» зумів відіграти відставання.

Перед заключним ігровим відрізком ЦСКА вів 4 очки, але в останній чверті вже «Олімпіакосу» вдалося вийти вперед і втримати перевагу до фінальної сирени - 82:78 (12:18, 21:22, 27:24, 22:14).

В іншому півфіналі «Фенербахче» переміг «Реал», маючи перевагу за очками у кожному з перших трьох таймів.

Зі старту поєдинку стамбульський колектив взяв нитки гри в свої руки, завершивши першу чверть на свою користь з різницею у 8 очок. Надалі турецький клуб нарощував перевагу, і до великої перерви вона склала 10 балів. У другій половині «Фенербахче» продовжував контролювати хід матчу і довів гру до перемоги— 84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25).

Найрезультативнішим у складі переможців став центровий Екпе Юдо, який оформив дабл-дабл з 18 очок і 11 підбирань, додавши до цього 8 передач. У «Реала» 28 очок і 8 передач на рахунку Серхіо Льюля.

Фінальний матч "Олімпіакос" - "Фенербахче" пройде в неділю. В цей же день ЦСКА і "Реал" розіграють втішне 3-е місце.