Жіноча збірна України з баскетболу програла другий контрольний матч команді Латвії

Підопічні Володимира Холопова, які готуються до Євробаскета в Чехії, поступились у двох товариських іграх збірній Латвії.

Національна жіноча збірна України вдруге поступилася в Ризі команді Латвії в контрольному поєдинку – 68:75 (15:24, 17:20, 19:7, 17:24). Цього разу в складі нашої команди найбільше ігрового часу мали Дорогобузова, Мосс та Удоденко. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ. Найрезультативнішими серед українок були Удоденко (18 очок, 2 підбирання), Дорогобузова (15 очок, 13 підбирань, 1 передача). Нагадаємо, напередодні у першому матчі збірна України втратила перемогу, володіючи перевагою впродовж трьох чвертей зустрічі.

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