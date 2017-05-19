Жіноча збірна України з баскетболу програла другий контрольний матч команді Латвії
22:50, 19 травня 2017Баскетбол
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Підопічні Володимира Холопова, які готуються до Євробаскета в Чехії, поступились у двох товариських іграх збірній Латвії.
Збірна України програла у спарингу латвійкам - 68:75 / fbu.ua
Національна жіноча збірна України вдруге поступилася в Ризі команді Латвії в контрольному поєдинку – 68:75 (15:24, 17:20, 19:7, 17:24).
Цього разу в складі нашої команди найбільше ігрового часу мали Дорогобузова, Мосс та Удоденко. Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Найрезультативнішими серед українок були Удоденко (18 очок, 2 підбирання), Дорогобузова (15 очок, 13 підбирань, 1 передача).
Нагадаємо, напередодні у першому матчі збірна України втратила перемогу, володіючи перевагою впродовж трьох чвертей зустрічі.
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