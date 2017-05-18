Жіноча збірна України з баскетболу не смогла обіграти команду Латвії

Жіноча національна збірна України програла в Ризі команді Латвії в першому контрольному поєдинку з рахунком 62:68, повідомляє Федерація баскетболу України.

У нашій команді поєдинок починали Удоденко, Завідна, Мосс, Ольховик й Дорогобузова. України одразу впевнено взялися за справу. Відбивши стартові спроби господарів атакувати, гості відкрили рахунок дальнім пострілом Удоденко. Надалі українки за кожної нагоди намагалися атакувати з-за дуги. У підсумку за першу половину наші суттєво перевершили суперниць за цим показником: 6 влучань з 16-ти проти 0-7 у латвійок. Першу чверть українки виграли з перевагою в 7 очок - 21:14.

Другу 10-хвилинку наші дівчата почали також упевнено: триочковий від Ольховик доповнили влучання з гри Спітковської та Удоденко. Однак господарі додали швидкості, ривок у 9:0 дозволив скоротити відставання, додавши упевненості. За дві хвилини до перерви латвійки зменшили різницю до 3 очок. Але триочковий від Спітковської та відповідь на результативну атаку суперниць Дорогобузової дозволили нам утримати 6 очок переваги до поновлення гри - 14:15 у чверті.

Після поновлення гри латвійки спробували перехопити ініціативу. Українки збили атакувальний запал суперниць та продовжили вести свою гру. Відрізок у 10:0 збільшив різницю до 12 очок. Згодом Мосс збільшила командний відсоток триочкових влучань. До заключної чверті українки зберегли 11 очок відриву - 20:15 у чверті.

Та про перемогу було зарано думати, що і продемонстрували латвійки. Господарі знову мобілізувалися. Поступово скорочуючи відставання, суперниці змусили українок більше помилятися. У нас розладналася гра в атаці, при цьому латвійки вигравали підбирання під своїм щитом. За 4 хвилини до фінальної сирени рахунок вирівнявся – 60:60. Ледь не перший влучний триочковий суперниць вивій їх вперед, а українки все ще не могли зрушити з мертвої точки. У підсумку остання результативна атака українок лише скоротила до 6 очок негативну різницю після трьох виграних чвертей - 24:7, розгромна перемога латвійок у чверті.

Другий матч суперники зіграють 19 травня в закритому режимі, без глядачів.